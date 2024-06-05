حرب على شلل الأطفال.. من باب إلى باب في باكستان

أعلنت باكستان عن بدء حملة تطعيم شاملة لمكافحة شلل الأطفال في أرجاء البلاد، حسبما أفادت وكالة أنباء «أسوشيتد برس أوف باكستان» أمس.

وقالت الوكالة إن «العاملين في مجال شلل الأطفال يجوبون البلاد من باب إلى باب لتطعيم الأطفال دون سن الخامسة باللقاح».

وتم إنشاء مخيمات مؤقتة في محطات الحافلات والمستشفيات ومحطات السكك الحديدية لتطعيم أكبر عدد ممكن من الأطفال.

وتستهدف الحملة تطعيم أكثر من 16.2 مليون طفل بقطرات مضادة لشلل الأطفال.

وقال وزير الصحة الإقليمي، سيد قاسم علي شاه، لقناة إخبارية خاصة: «إن شلل الأطفال مرض يسبب الإعاقة الدائمة، وإن دعم جهود الحكومة لمكافحة المرض مسؤولية تقع على عاتق جميع شرائح المجتمع».

ودعا الوزير المواطنين إلى التعاون مع العاملين في مجال مكافحة شلل الأطفال الذين سيزورون منازلهم لإعطاء اللقاحات.

يشار إلى أن حالات شلل الأطفال وصلت إلى ذروتها في باكستان، بواقع 147، في عام 2019، لكنها تراجعت لتصل إلى ست حالات فقط العام الماضي.

. 16.2 مليون طفل تطمح الحملة إلى الوصول إليهم.