التنوع البيولوجي في الخفافيش.. مهم للبشر أيضاً

يمكن أن يؤدي انخفاض التنوع البيولوجي في مجتمعات الخفافيش إلى زيادة احتمالية انتشار بعض فيروسات كورونا، حسبما أثبت فريق دولي من الباحثين في دراسة نُشرت في مجلة «نيتشر كوميونيكيشنز» بقيادة الباحثة زيمونه زومر، من جامعة «أولم» الألمانية.

وفحص الفريق الذي ضم باحثين من ألمانيا والتشيك وأستراليا وغانا، أكثر من 2300 خفاش على مدار عامين في خمسة كهوف في غانا غرب إفريقيا.

وباستخدام عينات الحمض النووي، حدد الباحثون الأنواع التي كانت أكثر شيوعاً في مجموعات الخفافيش التي شملتها الدراسة، وأياً منها كانت تصاب - بكثرة - بفيروسات كورونا. كما جمع الباحثون عينات من البراز فُحصت بحثاً عن فيروسات كورونا، تحت إشراف عالم الفيروسات كريستيان دروستن في مستشفى «شاريتيه» الجامعي في برلين.

وتحتوي الخفافيش على العديد من فيروسات كورونا المختلفة.