8 مناطق رومانسية على الرمال الناعمة في موريشيوس     

تدعو موريشيوس الأزواج إلى عيش لحظات فريدة وسط مناظرها الطبيعية الخلابة، مقدمة ثمانية تجارب فاخرة للأزواج في الجزيرة، والتي تم تصميمها لإشعال العاطفة وخلق ذكريات في هذه «الجنة الاستوائية».

الهدوء المنعزل

في رحلتكم اتجهوا إلى الشواطئ المنعزلة مع أحبائكم واستمتعوا بالهدوء الذي يوفره الشاطئ الخاص، إذ تتيح موريشيوس وصولاً حصرياً إلى مساحات الرمال النقية، حيث يمكن للأزواج الاسترخاء في عزلة تحيط بهم مناظر المحيط الخلابة وأشجار النخيل المتمايلة.

رحلات كاتاماران

أبحروا في رحلة بحرية رومانسية بالقارب واستكشفوا جمال موريشيوس من مياه المحيط الهندي الهادئة واستمتعوا بالمناظر الطبيعية الخصبة والحياة البحرية النابضة بالحياة في الجزيرة.

طائرات الهليكوبتر

ارفعوا مستوى رومانسيتكم إلى آفاق جديدة من خلال جولة بطائرة هليكوبتر فوق موريشيوس. استمتعوا بالمناظر الجوية الخلابة للشلالات والغابات والشواطئ المنعزلة.

روعة الإبحار

استمتعوا بتجربة مثالية للرفاهية مع استئجار يخت خاص حول ساحل موريشيوس الخلاب. استمتعوا بالخدمة الشخصية والراحة التي لا مثيل لها أثناء رحلتكم على طول المياه الفيروزية مع حرية استكشاف الخلجان المخفية والبحيرات النقية.

عشاء على ضوء الشموع

تناولوا العشاء تحت النجوم المتلألئة على ضوء الشموع على الشاطئ. دعوا الأمواج اللطيفة تتناغم معكم وأنتم تتذوقون المأكولات اللذيذة التي أعدها طهاة عالميون لعيش تجربة طهي لا تُنسى.

سباحة مع الدلافين

انغمسوا في عالم موريشيوس النابض بالحياة تحت الماء واسبحوا جنباً إلى جنب في أحضان الحياة البحرية الملونة رفقة الدلافين المرحة. استكشفوا الشعاب المرجانية التي تعج بالأسماك الغريبة.

خيل على الشاطئ

انطلقوا في رحلة رومانسية على طول الشاطئ عند غروب الشمس ممتطين الخيول، بينما ترسم الألوان الذهبية للشفق لوحة ساحرة. استمتعوا بصفاء الساحل وإيقاع الأمواج في انسجام تام مع شريك حياتكم.

تجديد النشاط

نصحت موريشيوس ضيوفها من الأزواج باختتام إجازتهم بمنتجعات سبا المريحة والمصممة للأزواج، إذ تقدم الجزيرة مرافق صحية ذات مستوى عالمي، حيث يمكن الاسترخاء وتجديد النشاط وسط جمال الجزيرة الهادئ.