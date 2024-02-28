ابتلاع الطفل للماء أثناء السباحة.. هل يتطلب استشارة الطبيب

قال طبيب الأطفال الألماني الدكتور تيل دريسباخ، إن ابتلاع الطفل لكمية صغيرة من الماء أو استنشاق كمية صغيرة من الماء أثناء السباحة لا يدعو في الغالب إلى القلق؛ إذ إنه لا يؤدي سوى إلى السعال، ما يحمي الرئتين من الماء.

وأضاف أنه إذا ابتلع الطفل كميات كبيرة من الماء أثناء السباحة، فيجب حينئذ عرضه على الطبيب، لاسيما عند ملاحظة بعض الأعراض مثل القيء بعد ساعات أو أيام من ابتلاع الماء والسعال بشكل متزايد ومشكلات التنفس والتنفس بشكل سريع والحمى والقشعريرة ونوبات التشنج، إضافة إلى التعب والنعاس والإعياء ورفض تناول الطعام والشراب وفقدان الوعي في أسوأ الحالات.

وأوضح الدكتور دريسباخ أن هذه الأعراض تشير إلى إصابة الطفل بالتهاب رئوي بكتيري، الذي قد يُشكل خطراً على الحياة. لذا يجب علاج الالتهاب على وجه السرعة بواسطة المضادات الحيوية لتجنب العواقب الوخيمة المحتملة.

وأضاف طبيب الأطفال الألماني أن الالتهاب الرئوي البكتيري لدى الأطفال يحدث أيضاً بسبب المكورات الرئوية، مشيراً إلى توافر تطعيم ضد هذه البكتيريا.

• توجد أعراض تشير إلى إصابة الطفل بالتهاب رئوي بكتيري، الذي قد يُشكل خطراً على الحياة.