الأناناس.. وصفة طبيعية لإشراقة البشرة

أوردت مجلة Stylebook المعنية بالصحة والجمال أن الأناناس يتمتع بفوائد عديدة لصحة وجمال البشرة، إذ تعمل خلاصة الأناناس على تخليص البشرة من الشوائب من ناحية، ويحارب التجاعيد من ناحية أخرى.

وأضافت أن خلاصة الأناناس، التي تدخل ضمن مكونات الكريمات والسيروم، تحتوي على المادة الفعالة المعروفة باسم «البروميلين»، وهي عبارة عن مزيج من الإنزيمات المختلفة، التي تعمل كمُقشّر لطيف للجلد.

وبفضل هذا التأثير يمكن إزالة إزالة خلايا الجلد الميتة، والقضاء على البثور والرؤوس السوداء. كما تمتاز هذه المادة بتأثير مضاد للالتهابات، وبالتالي يمكنها مواجهة مواضع الاحمرار والتورم.

وبذلك يمكن الحصول على بشرة نقية ونضرة وذات ملمس ناعم ينطق بالرقة والأنوثة.

وأشارت المجلة إلى أن خلاصة الأناناس تمتاز أيضاً بأنها غنية بالمنغنيز، الذي يحفز تكوين الكولاجين الطبيعي للبشرة، ما يعمل على تقوية النسيج الضام. وبذلك يمكن محاربة التجاعيد، والحصول على بشرة تشع شباباً وحيوية. وبفضل هذا التأثير تعد خلاصة الأناناس أيضاً سلاحاً فعالاً للقضاء على السيلوليت.

كما تعد خلاصة الأناناس غنية بفيتامين C وفيتامين E، اللذين يعملان على تحسين إشراقة البشرة، كما أنهما يتمتعان بتأثير مضاد للأكسدة، وبالتالي يحميان البشرة من التأثيرات البيئية الخارجية، مثل أضرار أشعة الشمس.