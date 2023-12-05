نصائح للسيطرة على انخفاض السكر في الدم

قال الصيدلاني الألماني، يوهانس ريم، إن أعراض انخفاض السكر في الدم لدى مرضى السكري تتمثل في التعرق والارتجاف والجوع الشديد.

ولمواجهة انخفاض السكر في الدم، شدد ريم على ضرورة تناول الكربوهيدرات، التي تصل إلى الدم بسرعة، مثل الجلوكوز، الذي يتوافر في صورة بونبون أو بار. كما أن عصائر الفاكهة أو عصير الليمون أو الكولا تقاوم انخفاض السكر في الدم، لأنها تحتوي أيضاً على الجلوكوز.

ويمكن أيضاً تناول الموز الناضج، في حين أن الشوكولاتة تعد أقل ملاءمة لهذا الغرض، نظراً لأن محتواها العالي من الدهون يبطئ تأثير الكربوهيدرات.

وبعد تناول الكربوهيدرات، ينبغي قياس مستوى السكر بالدم بعد مرور 15 دقيقة. وإذا ظل مستوى السكر منخفضاً، فينبغي تناول المزيد من الكربوهيدرات، وذلك لتجنب الإصابة بفقدان الوعي.

• الشوكولاتة أقل ملاءمة نظراً لأن محتواها العالي من الدهون يبطئ تأثير الكربوهيدرات.