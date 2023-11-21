كيف تتدرب بالمجان على استخدام الذكاء الاصطناعي؟.. أمازون تطلق برنامجاً

أعلنت شركة أمازون الأميركية للتكنولوجيا أمس الاثنين أنها ستطلق برنامج مهارات مجانياً لتدريب الأشخاص على كيفية العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وكشفت شركة أمازون عن تدشين برنامج «ايه اي ريدي» الجديد الذي سيقدم تدريباً مجانياً على مهارات الذكاء الاصطناعي وتعليماً لمليوني شخص على مستوى العالم بحلول عام 2025.

كما أعلنت الشركة عن ثماني دورات جديدة ومجانية لمساعدة البالغين على إجادة استخدام الذكاء الاصطناعي والتوليدي، وبرنامج زمالة جديد لشركة أمازون ويب سيرفيسز جينريتف ايه اي بالتعاون مع منصة التعليم الإلكتروني أوداستي.

وقال نائب رئيس قسم البيانات والذكاء الاصطناعي بشركة أمازون ويب سيرفيسز جينريتف ايه اي، سوامي سيفاسوبرامانيان: «الذكاء الاصطناعي يعد التكنولوجيا الأكثر تحولاً في جيلنا. إذا كنا سنطلق الامكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي للتغلب على المشاكل الأكثر صعوبة، علينا أن نجعل تعلم الذكاء الاصطناعي متاحاً لأي شخص لديه الرغبة في التعلم».