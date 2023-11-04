هدايا صديقة للبيئة مع «لشّ»

تحث مجموعة منتجات «لشّ» المخصصة لموسم الأعياد لعام 2023 العملاء على الانطلاق في رحلة موسعة نحو الابتكار والإبداع، والتعمق بروعة المنتجات الطازجة والمصنوعة يدوياً للاستمتاع بلحظات من الهدوء، والإبداع، والاحتفال، والإثارة. إضافة إلى ذلك، عند شرائكم منتجات «لّش» بغرض الإهداء، تسهمون بالتأثير بصورة إيجابية في العالم، فأنتم من خلال ذلك، ترفضون الاستخدام المفرط للبلاستيك أحادي الاستعمال، وتدعمون المجتمعات والحرفيين الذي صنعوا لفائف الهدايا، والأوشحة، والأوراق الطبيعية، وتشاركون في شراء منتجات تحتوي على مكونات جيدة تساعد في إعادة تكوين النظم الاجتماعية الإيكولوجية.

تتميز «لشّ» التي تعزز مبدأي التنوع والمساواة في مجال التصميم بشغفها بالفن والتصميم، وبالأشخاص الموهوبين بصنع ذلك. وبناءً على فهم أهمية اتساع نطاق التصميم من خلال مجموعة متنوعة من الآراء، وبالاستناد إلى أكبر عدد ممكن من الخلفيات، تعاونت «لشّ» مع 19 مصمماً وست مجموعات فنية هذا العام لتقديم مجموعة آسرة من العروض للاحتفال بخلفياتهم المختلفة الكثيرة.