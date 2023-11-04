YSL BEAUTY تكشف النقاب عن «اليت كوتور كلاتش» بـ 4 ظلال عيون

تحتوي الباليتات المتناسقة على أربعة ألوان راقية تُترجَم بإطلالات أخّاذة مع لمسات أخيرة فاخرة ترتقي بعينيك إلى مستويات جديدة. تكتنف كل باليت ألواناً مشبّعة وغنية بالأصباغ لتتيح لك ابتكار مجموعة واسعة من إطلالات المكياج التي تسرق الأنظار ليلاً ونهاراً. لاشكّ في أنّ الزيوت تعود بفوائد كثيرة على البشرة. لذلك، تزخر التركيبة بزيوت فعّالة تمنحها قواماً خفيفاً ومريحاً، ومنها زيت حبوب البنّ وزيت اللوز الحلو وزيت الصبّار من حدائق أوريكا الخاصة بعلامة YSL Beauty والتي تقع وسط المساحات الطبيعية في جبال أطلس المغربية حيث دعمت العلامة تشكيل فريق من النساء الجديرات اللواتي يعملنَ في الزراعة. وهكذا، تعانق ظلال العيون البشرة بقوام خفيف فور تطبيقها. مع باليتات النيود الست المستوحاة من ألوان القصبة الزهرية الفاتحة، وألوان التوابل في الأسواق التراثية، والألوان الهادئة التي يتّسم بها مشغل المصمم في باريس. فكلّ باليت تنبض بألوان نيود آسرة تناسب كل الأذواق وشتّى المناسبات، لتغدو قطعة متعدّدة الاستخدامات لا غنى عنها.

وراء كلّ لون آسر قصة خيالية. فقد تعاونت علامة YSL Beauty مع لورانس بنايم، وسبرت أغوار عالم مصمم الأزياء لتحملنا إلى الأماكن العزيزة على قلبه، بحيث استحضرت أسماء المدن والألوان التي ألهمت إبداعاته.