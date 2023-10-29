المضادات الحيوية فعالة في علاج نزلات البرد!.. الاعتقاد الخاطئ ينتشر حتى في اليابان

أظهر استطلاع رأي ياباني حديث أن 60% من السكان يعتقدون خطأ أن المضادات الحيوية فعالة في علاج نزلات البرد. وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن ذلك يأتي مع تحذير الخبراء الطبيين من أن سوء استخدام المضادات الحيوية والإفراط في استخدامها يمكن أن يزيد من مقاومة مضادات الميكروبات.

وتعد كل من نزلات البرد والأنفلونزا عدوى فيروسية، ما يعني أن المضادات الحيوية غير فعالة في علاجها.

وينطبق الشيء ذاته على التهاب الحلق أو سيلان الأنف، وفقاً للمستشفى المركزي التابع للمركز الوطني للصحة العالمية والطب في طوكيو.

وفي الاستطلاع الذي أجري عبر الانترنت وشمل عينة من 500 شخص، قال ما يقرب من 67% من أولياء الأمور الذين لديهم أطفال في مرحلة ما قبل المدرسة إنهم يعتقدون أن المضادات الحيوية يمكنها مكافحة الفيروسات، بينما قال ما يقرب من 56% إنها قادرة على علاج نزلات البرد.

وفي دراسة منفصلة، ذكر نحو 63% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً فما فوق، أنهم يعتقدون أن المضادات الحيوية يمكن أن تعالج الالتهابات الفيروسية.

وقالت الحكومة اليابانية إنها تشعر بالقلق إزاء مقاومة مضادات الميكروبات، والتي تعد على نطاق واسع «وباء صامتاً» بين العاملين في المجال الطبي.

ووضعت الحكومة خطة عمل مدتها خمس سنوات في محاولة للتعامل مع المشكلة هدفها خفض الاستخدام اليومي للمضادات الحيوية لكل 1000 شخص بنسبة 15% مع العام الأخير من الخطة عن مستويات 2020.