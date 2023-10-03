خبر صحي سار لمحبي الشاي.. دراسة تؤكد: يقي من الإصابة بمرض السكري

خلصت دراسة إلى أن تناول كوب من الشاي مفيد صحياً، إذ يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري بـ28%.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الخبراء يعتقدون أن الشاي يحتوى على مضادات أكسدة قوية وتأثيرات مضادة للالتهاب، ما من شأنه أن يحسّن الحساسية تجاه الأنسولين.

وأشارت الدراسة إلى أن التأثيرات كانت قوية بصورة خاصة في الشاي الأسود، وهو شاي قديم يخضع لعملية تخمير ميكروبي خلال عملية التصنيع.

وقام باحثون من جامعة أديلايد في استراليا وجامعة ساوث ايست في الصين بدراسة عادات تناول الشاي اليومية بين 1923 بالغاً من الصين.

وكان من بين المشاركين أشخاص يتناولون الشاي بصورة دورية وآخرون يقومون بتناول نوع واحد فقط من الشاي.

وسأل الباحثون المشاركين عن عدد مرات تناول الشاي، وعدم تناوله مطلقاً، وتناوله في بعض الأحيان، وتناوله غالباً ويومياً، كما تم سؤالهم عن نوع الشاي الذي يتناولونه مثل الأخضر والأسود أو الداكن أو أنواع أخرى من الشاي.

وتم بعد ذلك تحليل تلك البيانات على خلفية نتائج اختبارات كمية السكر في البول، ومقاومة الأنسولين، ونسبة السكر في الدم، وهو ما يعرف بالنوع الثاني من السكري، والاستخدام الحالي للأدوية المضادة للسكري.

وارتبط تناول الشاي يومياً بزيادة إفراز الجلوكوز البولي وانخفاض مقاومة الأنسولين، ما يشير إلى انحفاض فرص أن يصبح المرء على وشك الإصابة بالسكري، و الإصابة بالنوع الثاني من المرض.

وأوضح الباحثون خلال عرضهم لنتائجهم أمام الرابطة الأوروبية لدراسة السكري في هامبورج بألمانيا أن الذين يتناولون كوباً من الشاي انخفضت لديهم خطورة الإصابة بالسكري بنسبة 15%، كما انخفضت نسبة الإصابة بالنوع الثاني من السكري بنسبة 28%، مقارنة بالذين لا يتناولون الشاي مطلقاً.