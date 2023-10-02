سيارة كهربائية متناهية الصغر.. كم يبلغ سعرها؟

أطلقت شركة «ميكرو موبيليتي سيستمز» السويسرية سيارتها الكهربائية Microlino الجديدة، التي تنتمي إلى فئة السيارات متناهية الصغر.

ويبدأ سعر السيارة من 22 ألف و690 يورو (نحو 88 ألف درهم).

وأوضحت الشركة السويسرية أن سيارتها Microlino الجديدة تأتي بطول 50ر2 متر وعرض 50ر1 متر، ولا يتعدى وزنها 450 كجم، في حين تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 230 لتراً.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة على سواعد محرك كهربائي بقوة 5ر12 كيلووات/17 حصان. وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة من الثبات إلى سرعة 50 كلم/س في غضون خمس ثوان، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 90 كلم/س.

وفي البداية سيتم تجهيز السيارة ببطارية سعة 5ر10 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 177 كلم.

وفي وقت لاحق ستتوفر أيضاً بطارية سعة 6 كيلووات مع مدى سير 91 كلم، وبطارية سعة 14 كيلووات مع مدى سير 230 كلم.

وعلى الصعيد الشكلي، تمتاز السيارة الكهربائية ثنائية المقاعد بباب أمامي مع سقف قابل للطي بحيث تتحول إلى سيارة كابريو.