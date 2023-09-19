صدمة الحساسية.. تتطلب استدعاء الإسعاف فوراً

أفادت المؤسسة الأوروبية لأبحاث الحساسية بأن صدمة الحساسية هي حالة طبية طارئة تستلزم استدعاء الإسعاف على وجه السرعة؛ لأنها حالة خطيرة تهدد الحياة.

وأوضحت أن صدمة الحساسية عبارة عن رد فعل تحسسي مفرط لدى مرضى الحساسية باختلاف أنواعها (لدغات الحشرات وحساسية الأطعمة كالمكسرات والبيض والحليب)، مشيرة إلى أن هذه الصدمة يمكن أن تؤثر في أعضاء الجسم المختلفة مثل الجلد والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والجهاز القلبي الوعائي.

وتتمثل الأعراض الدالة على صدمة الحساسية في ضيق التنفس وتورم الحنجرة والتشنجات وتورم الجلد وتغير لون الجلد و/أو الأغشية المخاطية إلى اللون الأزرق بسبب نقص الأكسجين في الدم والشعور بطعم معدني في الفم والشعور بحرقان في راحة اليد وباطن القدم وحرقان ووخز وحكة في اللسان أو الحلق.

وتشمل الأعراض أيضاً الانخفاض الشديد في ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب وفقدان الوعي، وفي أسوأ الأحوال توقف التنفس والدورة الدموية.

ويجب استدعاء الإسعاف على وجه السرعة لعلاج المصاب في الوقت المناسب.

ويتم علاج الحالات البسيطة بواسطة مضادات الهستامين، في حين يتم علاج الحالات الشديدة بواسطة حقن الأدرينالين.