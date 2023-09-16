5 نصائح لديكور منزلي أنيق ومريح

يشكل تخصيص مساحات هادئة للاسترخاء ضمن ديكور منزلي أنيق ومريح عاملاً أساسياً لتخفيف ضغوط الحياة اليومية. ويمكنكم ابتكار ديكورات تجمع بين أعلى معايير الأناقة والراحة بأقل الأسعار، حيث يعتمد تصميم ديكور راقٍ على البساطة والصفاء الذهني والتناغم بين المواد، لإضفاء أجواء مريحة تعزز مستويات العافية والشعور بالاسترخاء، وتجدد النشاط. وتقدم «أورا»، العلامة الرائدة في تصميم الأثاث المعاصر، دليلاً مخصصاً لتحويل المنزل إلى ملاذ مريح وهادئ، والذي يكشف عن تقنيات التصميم البسيط التي تضمن الارتقاء بالمساحات الداخلية، وتمنحها طابعاً فريداً من الهدوء والاسترخاء، مع لمسة من الدفء والجمال.

• بدلاً من ملء المساحات بالعديد من التصاميم يمكن الاستعانة بقطع تحمل معنى خاصاً أو قيمة فنية.

• الألوان الحيادية مثل البيج والبني والرمادي المطفي، تمنح شعوراً بالرقي ولمسة حيوية.