«ماريوت» نخلة جميرا يطلق أجنحة فندقية و«بنتهاوس» فاخرة

اطلق «ماريوت» نخلة جميرا أحدث عروض الإقامة الفاخرة المثالية للأزواج، والأصدقاء، وجميع أفراد العائلة للاستمتاع بمجموعة الأجنحة الفندقية و«بنتهاوس» الحديثة التي تتمتع بشرفات فسيحة بإطلالات بحرية خلابة، ومساحات ترفيهية ممتعة في الهواء الطلق، والعديد من المزايا الحصرية بما في ذلك الخصومات والعروض المتميزة، وقسائم للاستفادة من خدمات النادي الصحي.

وكشف منتجع «ماريوت» نخلة جميرا الذي يُعد الأول من نوعه تحت مظلة «ماريوت» على أرض الإمارات العربية المتحدة، عن أحدث مجموعة من الأجنحة الفندقية و«بنتهاوس» الفاخرة التي تتمتع بخصوصية تامة، مع إطلالات خلابة على الخليج العربي وأفق دبي الساحر.

يتميز جناح «بنتهاوس» الملكي بشرفة فسيحة في الهواء الطلق مزوّدة بحوض استحمام خاص «جاكوزي» للاسترخاء في رفاهية، والاستمتاع بمناظر بحرية خلابة وإطلالات رائعة على أبرز معالم المدينة. يسع هذا الجناح الفاخر ما يصل إلى ستة أفراد، ويضم مختلف وسائل الراحة رفيعة المستوى مع مساحة ترفيهية ممتعة مزودة بطاولة مشرب، ومطبخ مزود بماكينة «لافازا» لتحضير القهوة، وجناح رئيس بمساحة رحبة مع صالة منفصلة تتميز بالتصاميم العصرية الأنيقة!

يتمتع جناح «بام بنتهاوس» بشرفة فسيحة تضم مساحة ترفيهية ممتعة مزودة بطاولة مشرب، بالإضافة إلى تراس للتشمس، ومقصورات «كابانا» الفاخرة، وأحواض استحمام «جاكوزي»، ومساحات لتناول الطعام في الهواء الطلق. بسعة استيعابية تصل إلى ستة أفراد، يضم هذا الجناح الفخم أرقى وسائل الراحة مع تجهيزات من المنتجع الصحي «دار آزا»، وغرف استحمام فسيحة، وأحواض استحمام كبيرة. تحتضن غرفة المعيشة مساحة ترفيهية متميزة مع طاولة مشرب، بجانب مطبخ مزود بماكينة «لافازا» لتحضير القهوة، وجناح رئيس مذهل مع صالة منفصلة.