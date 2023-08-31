نصائح «بوابة الجمال».. لاختيار كريم الأساس المناسب

يُعدّ كريم الأساس (الفاونديشن) بمثابة عصا سحرية للحصول على بشرة موحدة ومتجانسة من دون أن تبدو المرأة كما لو كانت ترتدي قناعاً.

ولاختيار كريم الأساس المناسب، أوصت بوابة الجمال «هاوت.دي» باختيار لون كريم الأساس بحيث يكون أفتح أو أغمق درجة من لون البشرة، مع مراعاة تجربته على الرقبة، لأنه لا توجد هنا حواف، كما ينبغي تجربته في ضوء النهار، لأن ضوء المصابيح في المساء يمتص قدراً كبيراً من لون الكريم.

كما أكدت البوابة الألمانية على أهمية توزيع كريم الأساس بقدر متساو، للحيلولة دون ظهور بقع على البشرة. ولذا الغرض يتم توزيع كريم الأساس بحركات قصيرة من منتصف الوجه إلى جميع الاتجاهات، مع مراعاة طمس الفواصل مع منبت الشعر والرقبة جيداً.

وبعد ذلك يمكن إخفاء الهالات السوداء ومواضع الاحمرار وشوائب البشرة باستخدام الكونسيلر (خافي العيوب)، الذي يتم تطبيقه فوق كريم الأساس، مع مراعاة أن يكون لونه أفتح درجة من لون كريم الأساس.