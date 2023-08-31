لمحبّات القطط.. الأطباق الجذابة تشجعها على شرب المياه

من النادر رؤية قطة تشرب الماء لأنها في غاية العطش. ولكن في حقيقة الأمر فإن القطط كسولة بطبعها في ما يتعلق بشرب الماء.

وتالياً إرشادات لمساعدة محبّات القطط على ضمان أن حيوانهن الأليف يحصل على ما يكفي من السوائل:

- ضعي أطباق الماء في أماكن مختلفة: تحب القطط الشُرب في أماكن مختلفة، وبناء عليه ضعي الأطباق في غرف مختلفة من المنزل. وسيزيد ذلك من احتمالية أن يجد القط طبق مياه ملائماً وجذاباً.

- جربي أنواعاً مختلفة من المياه، حيث تفضل بعض القطط مياه الصنبور النظيفة، بينما تفضل أخرى المياه القديمة.

- نظفي طبق المياه بانتظام، وسيمنع هذا البكتيريا من النمو في المياه وإصابة القطة بالمرض.

ومن بين الأفكار الأخرى إضافة القليل من مرق الدجاج إلى الماء، ما يجعل المياه جذابة بشكل أكبر لبعض القطط.

وقالت استشارية سلوك القطط، بيرجيت رودر، إنه «يمكن لمُلّاك القطط تجربة أطباق مختلفة، إذ إن بعض القطط تفضلها صغيرة وأخرى تفضلها كبيرة. كما أنها تختلف في تفضيلاتها في ما يتعلق بالمادة وارتفاع الطبق.

وفي حال الشعور بالقلق من أن القطة لا تحتسي ما يكفي من المياه، استشيري الطبيب البيطري، لاسيما في الطقس الحار.