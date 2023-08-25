أساس مشكلات فروة الرأس.. «الجفاف» المتهم الأول

أوردت مجلة «فرويندين» المعنية بالصحة والجمال أن حمض الهيالورونيك يُعد حلاً سحرياً لمشكلات فروة الرأس المتمثلة في الجفاف والحكة والقشور وتساقط الشعر.

وأضافت أن حمض الهيالورونيك يعمل على ترطيب فروة الرأس ويحول دون فقدان الرطوبة، ما يساعد في الحد من جفاف فروة الرأس، الذي يعد أساس كل مشكلات فروة الرأس، وكذلك قشور الرأس.

ويعمل حمض الهيالورونيك على تنشيط سريان الدم في فروة الرأس وتعزيز إنتاج الكولاجين؛ ما يسهم في تحسين إمداد فروة الرأس بالعناصر المغذية، والذي يعد شرطاً أساسياً للتمتع بشعر صحي وقوي ومتين.

وبفضل تأثيره المهدئ، يحول حمض الهيالورونيك دون تساقط الشعر بفعل الحكة والاحتكاك.

وللاستفادة من هذه المزايا، يمكن استخدام سيروم يحتوي على حمض الهيالورونيك، على أن يطبق على فروة الرأس مساء كي يؤتي مفعوله، مع مراعاة تدليك فروة الرأس به برفق بواسطة الأصابع.