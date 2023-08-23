«متلازمة بيكا».. اضطراب لا يصيب الأطفال فقط

قالت الجمعية الألمانية للطب النفسي والعلاج النفسي وعلم النفس الجسدي وعلم الأعصاب: «إن متلازمة بيكا (Pica Syndrome) هي اضطراب يندرج ضمن اضطرابات الأكل يُصيب الأطفال والبالغين على حد سواء».

وأوضحت الجمعية أن «متلازمة بيكا تعني أكل أشياء غير مخصصة للأكل، مثل: الورق، والقماش، والرمل، والطين، والصابون، والشعر والألوان»، مشيرة إلى أن أسبابها لدى الأطفال تكمن في التأخر العقلي أو اضطراب العلاقة بين الأم وطفلها، في حين ترجع أسبابها لدى البالغين إلى أمراض نفسية خطيرة مثل الخرف والفصام.

كما قد تشير متلازمة بيكا إلى نقص بعض العناصر الغذائية المهمة، مثل الحديد والزنك.

وأضافت الجمعية أن «متلازمة بيكا قد تترتب عليها عواقب وخيمة، تتمثل في التسمم وإصابات الجهاز الهضمي وانسداد الأمعاء وسوء التغذية»، مشيرة إلى أنه يمكن علاج هذه المتلازمة، من خلال العلاج النفسي مثل العلاج السلوكي والأدوية النفسية.