البقع الصبغية بالبشرة.. انتبهوا إلى الأشعة فوق البنفسجية

أوردت مجلة «Elle» المعنية بالصحة والجمال، أن الأشعة فوق البنفسجية تؤدي إلى زيادة إنتاج الميلاتونين بقدر غير متساوٍ؛ ما يؤدي إلى نشوء البقع الصبغية التي تفسد جمال البشرة.

وأضافت أنه يمكن مواجهة البقع الصبغية الناجمة عن الأشعة فوق البنفسجية من خلال استعمال مستحضر عناية يحتوي على فيتامين «C» بنسبة لا تقل عن 5%؛ إذ يعمل على ضبط إنتاج الميلاتونين وتعزيز إنتاج الكولاجين ما يساعد في مواجهة البقع الصبغية.

كما تساعد النياسيناميدات في التخلص من فرط التصبغ، بينما يعمل الريتينول (فيتامين A) على تسريع وتيرة عملية تجديد الخلايا الطبيعية، وبالتالي يجعل البقع الداكنة تختفي بشكل أسرع.

وأضافت المجلة أنه يمكن اللجوء إلى التقشير الكيميائي، أي التقشير بالأحماض مثل حمض الجليكوليك أو حمض الأزيلايك، إذ يعمل التقشير على إزالة الطبقة العليا من الجلد بلطف، ومن ثم تتلاشى البقع الصبغية شيئاً فشيئاً.