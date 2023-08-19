5 أطباق شهية في «CÉ LA VI Dubai» قبل انتهاء الصيف

أطلق مطعم CÉ LA VI Dubai الفاخر، بموقعه الكائن أعلى فندق «أدريس سكاي فيو» الشهير بإطلالته الاستثنائية على المدينة، قائمة طعام لذيذة لفصل الصيف.

ومع دفع 390 درهماً فقط سيحصل الزوار على قائمة طعام لذيذة من خمسة أطباق، وسنصطحب رواد المطعم في رحلة طهوية مع أفضل الأطباق في القائمة. استمتع بلفائف كوجي باركر المعدّة منزلياً مع لبنة اليوزو والفستق الأخضر، وسيُقدَّم بعدها سلطة الطماطم المنعشة مع جبنة ستراتشياتيلا، وسيتبعها طبق آخر من سكالوب كرودو محمَّر قليلاً.

وبالنسبة للوجبات الرئيسة، فإننا ندعو الضيوف لتذوق طبق تالياتيلي بالفستق المعدّ منزلياً، ولحم صدر الواغيو اللذيذ. وأثناء التنقل بين الأطباق، غيّر مذاق فمك مع الاستمتاع بشراب الريحان الذي يعد إضافة مثالية لقائمة الطعام الصيفية.

في نهاية القائمة سيحصل الزوار على بودنغ الأرز بجوز الهند المزين بالفراولة النضرة المذهلة، ما سيمنحك تناغماً مبهجاً يجمع بين المذاق والقوام. ولإكمال التجربة، فإن اختيار الشيف لحلوى المغنارديس يضمن لك نهاية حلوة ومرضية لمغامرة الطهي. ولا تنس الاستمتاع بالمناظر الخلابة وأنت تتلذذ بالمذاق الرائع للأطباق الخمسة الشهية. لا تكتمل زيارة CÉ LA VI من دون التقاط صورة مع الأرجوحة الشهيرة.

تتوافر قائمة الطعام اللذيذة الجديدة من الأحد إلى الخميس من الساعة 6:00 مساءً إلى 11:00 مساءً، ما يتيح للضيوف الاستمتاع برحلة طهي استثنائية في هذه الليالي، للاستمتاع بأمسية لا تُنسى. كما يقدم CÉ LA VI Dubai أمسية آسرة مليئة بالأصوات الكوبية الأصيلة بالإيقاعات والألحان النابضة بالحياة التي تقدمها فرقة كوباتش الرائعة، بدءاً من الساعة 9 مساءً حتى 11 مساءً كل يوم أحد.