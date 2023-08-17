نصائح للحصول على مظهر مثالي للشفاه

تمنح الشفاه المتوهجة (Spark Lips) - التي تعد أحدث صيحات التجميل في صيف 2023 - المرأة إطلالة ساحرة تأسر الألباب.

وأوضحت مجلة «إيلي» المعنية بالموضة والجمال، أن اتجاه الشفاه المتوهجة يتمثل في درجات أحمر شفاه طبيعية مثل الوردي والبني والبرتقالي، مع جزيئات تتلألأ ببريق اللون الذهبي لتمنح الشفاه مظهراً متوهجاً ومشرقاً على غرار المظهر الميتالك البرّاق.

وأضافت المجلة أن بقية المكياج ينبغي أن تتسم بالبساطة والهدوء، لتسليط الأضواء على الشفاه المتوهجة، ولهذا الغرض ينبغي وضع قليل من أحمر الخدود، مع الاكتفاء بمكياج عيون رقيق.

وللحصول على مظهر مثالي للشفاه، ينبغي أولاً وضع طبقة من بلسم الشفاه من أجل ترطيبها، ثم تحديد معالم الشفاه بواسطة قلم تحديد الشفاه، وفي الخطوة الأخيرة يتم وضع أحمر الشفاه المرغوب.

وأشارت المجلة إلى أنه يمكن في المناسبات المسائية تزيين العيون بالمكياج الدخاني (سموكي)، للحصول على إطلالة أكثر جرأة وجاذبية.

• الشفاه المتوهجة تعد أحدث صيحات التجميل في صيف 2023.