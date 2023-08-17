روتين العناية بالبشرة صباحاً ومساء.. عليكِ بمستحضرات حمض الفولفيك

يعد حمض الفولفيك بمثابة سر صحة وجمال البشرة، إذ يساعد على التمتع ببشرة نقية تشع نضارة وحيوية.

وأوضحت بوابة الجمال الألمانية (هاوت.دي) أن حمض الفولفيك يندرج ضمن مضادات الأكسدة القوية، وبالتالي يعمل على حماية البشرة من المؤثرات البيئية الضارة، مثل تلوث الهواء والأشعة فوق البنفسجية.

وأضافت البوابة أن حمض الفولفيك يمتاز بتأثير مثبط للالتهابات ومضاد للبكتيريا، وبالتالي فهو يساعد البشرة على التخلص من الشوائب كمواضع الاحمرار والتورم والبثور.

ويمكن استعمال مستحضرات العناية المحتوية على حمض الفولفيك صباحاً ومساء، ومن الأفضل إدراجه ضمن روتين العناية الصباحي كي يؤتي مفعوله المرجوّ بشكل أفضل. وأشارت «هاوت.دي» إلى أن حمض الفولفيك يدخل كذلك، ضمن مكونات مستحضرات العناية بالشعر، من أجل تقوية بنية الشعر وحمايته من التقصف والتساقط.