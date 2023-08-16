طبيب عيون يحذر من اعتلال «الشبكية السكري»: ينذر بالعمى

يعد اعتلال «الشبكية السكري» أحد أمراض العيون الخطرة، إذ قد يؤدي إلى الإصابة بالعمى، حسب أخصائي العيون البروفيسور أولريش كيلنر. وأوضح الطبيب الألماني أن «ارتفاع مستوى السكر بالدم يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية في شبكية العين»، مشيراً إلى أن عوامل الخطورة تشمل أيضاً ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى الدهون في الدم، إضافة إلى النيكوتين.

وأضاف كيلنر أن أعراض اعتلال «الشبكية السكري» تتمثل في عدم وضوح الرؤية وتدهورها، بسبب ظهور بقع داكنة ونقاط سوداء في ما يُعرف «بمطر السخام» في مجال الرؤية. وشدد على ضرورة زيارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب للحيلولة دون الإصابة بالعمى. وغالباً ما يتم العلاج بواسطة الليزر.

وللوقاية من اعتلال «الشبكية السكري»، يتعين على مرضى السكري ضبط مستوى السكر بالدم ومستوى ضغط الدم مع الإقلاع عن التدخين، فضلاً عن الخضوع لفحوص طبية منتظمة.