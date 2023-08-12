عرض الصيف الاجتماعي في «أتيكو دبي».. تجربة طعام جديدة

أعلن مطعم «أتيكو دبي» إطلاق عرض الصيف الاجتماعي الذي يقدم للضيوف تجربة تناول طعام جديدة ومميزة من الإثنين حتى الخميس من الخامسة مساء، ويستمر إلى 30 سبتمبر المقبل.

ويوفر «أتيكو» مكاناً مثالياً للقاء الأصدقاء والتعارف والاحتفالات الكبيرة، إضافة إلى الاستمتاع بأطباق السوشي الغنية والمحضّرة باستخدام أجود المكونات الطازجة. كما ينفرد المطعم بتراسه الفريد وتصاميمه الداخلية المميزة المستوحاة من طابع الحدائق الآسيوية، ونوافذه الكبيرة الممتدة من الأرض إلى السقف في جميع مساحاته الداخلية. كما يضم المطعم ردهة فاخرة تحيط بركن مميز بتصميم أنيق وألوان ترابية داكنة، وأجواء فاخرة تنبض بالحياة، ما يسهم في الارتقاء بتجارب تناول الطعام المقدمة للضيوف.

ويوفر مطعم «أتيكو» في صالة الحفلات الأنيقة بتصميمها المفتوح، فرصة للاسترخاء وقضاء أوقات رائعة، ويعد الوجهة المفضلة للاستمتاع بمشهد الغروب، والتلذذ بأشهى الأطباق بلمسات آسيوية، وقضاء أمسيات رائعة على وقع الأنغام التي يبدعها منسقو الأغاني، فضلاً عن العروض الحية. كما يتميز «أتيكو» بموقع فريد مع إطلالة خلابة على أفق دبي النابض بالحياة.