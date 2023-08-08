دراسة تنصح بتمارين لمرضى ضغط الدم نتائجها مثل الأدوية

نشر العالم جيمي إدواردز، المحاضر في في جامعة شرق لندن، بحثًا عن أن التمارين التي تمارسها في وضع ثابت، هي في الواقع أفضل طريقة لخفض ضغط الدم، وتصل نتائجها الى نفس نتيجة الادوية.

واستند البحث الذي نشرت تفاضيله (spotnik) على 270 تجربة معممة ذات شواهد تضم أكثر من 15000 مشارك.

ووجدت أن أفضل طريقة لخفض ضغط الدم هي إجراء ثلاث جلسات تمرين "متساوية القياس" في الأسبوع، كل جلسة من أربع نوبات تدريبية مدة كل منها دقيقتان، مع فترة راحة من دقيقة إلى أربع دقائق بين كل جلسة، إذ كان انخفاض ضغط الدم الناتج مشابهًا عند الأشخاص الذين يتناولون أدوية ضغط الدم القياسية.

يتضمن هذا النوع من التمارين "متساوية القياس" التركيز على عضلة أو مجموعة عضلية معينة والضغط عليها بشكل ثابت بحيث لا تتغير أبعاد العضلة خلال التمرين.

وتضم تمارين متساوية القياس: قرفصاء الحائط، تمرين الألواح الخشبية (البلانك)، البلانك العكسي، تمارين الثبات على ارتفاع منخفض، تمارين ثبات جسر الأرداف،

يمكن إجراء التمرين متساوي القياس جيدًا في أي مكان نظرًا لأنك تستخدم وزن جسمك فقط.

يوصى أيضًا باستشارة أخصائيي الرعاية الصحية قبل البدء في خطة التمرين الجديدة للتأكد من الأداء السليم والحصول على نتائج جيدة.