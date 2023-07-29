«جاب» و«باربي»: تشكيلة مثالية لجميع أفراد العائلة

أطلقت علامتا «جاب» و«باربي» تشكيلتهما المشتركة على موقع «جاب» الإلكتروني (gap.ae)، وفي متاجر مختارة للعلامة في الإمارات والكويت وقطر في الأول من يونيو.

وتجمع التشكيلة الجديدة بين هوية «جاب» المميزة والمفهوم الكلاسيكي لـ«باربي»، وتضم مجموعة من قمصان «تي شيرت» والتنانير وكنزات الهودي المزينة بشعار «باربي» وقطع الدنيم، والقمصان المصممة باللون الوردي المشرق والمزينة بالطبعات الكبيرة والجريئة.

ويشكل هذا التعاون جزءاً من تاريخ طويل بين العلامتين بدأ عام 1995، بإطلاق مجموعة أزياء تحمل شعار «جاب» مخصصة لدمية «باربي»، واستمر في عام 1996 بابتكار سراويل لـ«باربي» باللون الكاكي، وإطلاق تشكيلة «باربي» و«كيلي» بتصاميم من الدنيم عام 1997.