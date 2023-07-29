عطلة فاخرة في «والدورف أستوريا دبي بالم جميرا»

يقدم فندق «والدورف أستوريا دبي بالم جميرا» الواقع على الهلال الشرقي لنخلة جميرا، فرصة لقضاء عطلة صيفية، مع إطلالات خلابة على المحيط وتجارب الطعام اللذيذ وعلاجات الاسبا العالمية. ومع باقات إقامة الصيف تلتقي المتعة العائلية مع الاسترخاء الهادئ في «والدورف أستوريا دبي بالم جميرا»، حيث يمكن لجميع الأعمار الاستفادة من إقامتهم إلى أقصى حد هذا الصيف. وللعائلات فرصة للاستمتاع بغرفة وجناح عائلي واسع، إضافة إلى وجبة فطور فاخرة ابتداء من 1400 درهم في الليلة، حيث سيحب الأطفال السباحة في المسبح الذي يتم التحكم في درجة حرارته أو البحث عن الظل، مع مجموعة من الأنشطة المثيرة في نادي «كوكوز» الخاص بالأطفال، بينما يذهب الآباء والأمهات إلى المنتجع الصحي للاسترخاء والتمتع بعلاجات تجديد الشباب، أو قضاء ساعتين من الهدوء في المسبح المخصص للبالغين فقط.

ويمكن لأولئك الذين يبحثون عن نكهات جنوب شرق آسيا، الغوص في قائمة شهية تضم أطباقاً انتقائية من تايلاند وفيتنام والصين وإندونيسيا في مطعم «لاو»، المطعم الحيوي ذي الإطلالات الرائعة على الحديقة. ويمكن للضيوف الاستمتاع بتجربة «رحلة العائلة إلى إندونيسيا» الحصرية، وستغمر قائمة خاصة من النكهات التقليدية الضيوف بثراء وأصالة المطبخ الإندونيسي. ويتم تقديم التجربة كقائمة مشتركة لشخصين تبدأ من 380 درهماً. وفي الوقت نفسه، يقدم «بوفيه ميزيري» مجموعة واسعة من الأطباق العالمية والعربية في أجواء ممتعة لتناول وجبات الغداء والعشاء، مع ليال خاصة تسلط الضوء على الأطباق المفضلة من مناطق مختلفة، مثل جنوب أميركا، وكذلك الليالي الهندية والعربية والعالمية.