دراسة: الإمارات الـ 53 في مؤشر السمنة والبحرين الأولى خليجياً وعالمياً

كشفت دراسة حديثة لمنصة المعلومات "OurWorldInData" التابعة لجامعة أكسفورد، أن الإمارات تحتل مرتبة جيدة في مؤشر استهلاك السعرات الحرارية عالمياً استناداً لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، حيث جاء ترتيبها في المركز 53 عالمياً، بينما تصدرت مملكة البحرين خليجياً وعالمياً، فيما حلت قطر في المركز التاسع عالمياً، ثم الكويت 34، وسلطنة عمان 40، والسعودية 61.

وبحسب الدراسة تصدرت مملكة البحرين قائمة أكثر الدول في العالم استهلاكاً للسعرات الحرارية بمعدل يومي بسبب استهلاك الناس فيها أكثر من 4000 سعرة حرارية في اليوم، في المتوسط.

وتسبب زيادة استهلاك السعرات الحرارية في السمنة التي يعاني منها الكثيرون في دول الخليج، وخاصة البحرين.

وحلت أميركا في المركز الثاني من القائمة باستهلاك الساكنين فيها 3868 سعرة حرارية يومياً.

ونالت إيرلندا المركز الثالث باستهلاكها 3850 سعرة حرارية في اليوم، تليها بلجيكا بـ 3824 سعرة، وتركيا بـ 3762 سعرة يومياً.

واستهلكت 173 دولة، من بين 184 دولة شملتها الدراسة، أكثر من 2000 سعرة حرارية في اليوم، أو أعلى من المتوسط اليومي الموصى به لكلا الجنسين.