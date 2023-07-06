حيل بسيطة لصرف الأنظار عن الذراع الممتلئ

أوردت مجلة «Woman» أنه يمكن للمرأة صرف الأنظار عن العضد (الجزء العلوي من الذراع) الممتلىء ببعض حيل الموضة البسيطة، أبرزها ارتداء القطع الفوقية ذات الأكمام الطويلة، مثل الأكمام الثلاثة أرباع التي تغطي المرفق.

وأوضحت المجلة النمساوية المعنية بالموضة والجمال أنه يمكن أيضاً صرف الأنظار عن امتلاء العضد من خلال تسليط الضوء على الساعد بواسطة الأكمام المزدانة بالكرانيش، أو التي تتخذ شكل البوق، مع مراعاة أن تكون الخامة انسيابية وفضفاضة، فبذلك يبدو العضد أكثر نحافة.

وأشارت «Woman» إلى أنه يمكن أيضاً صرف الأنظار عن امتلاء الذراع من خلال التباين اللوني، كأن يكون لون الأكمام مغايراً للون القطعة الفوقية، كقطعة فوقية تتألق باللون الأحمر، بينما تكتسي الأكمام باللون الأسود، حيث يعمل التباين اللوني على صرف الأنظار عن امتلاء العضد، وتسليطها على منطقة الصدر أو البطن.