تساقط الشعر.. كابوس مزعج يمكن التغلب عليه

نصحت بوابة الجمال الألمانية «هاوت.دي» بالعناية الجيدة بالشعر، لحمايته من التساقط الذي يُعدّ كابوساً مزعجاً، لاسيما للمرأة، لأنه يُفسد جمالها وينتقص من أنوثتها.

وأضافت أن تساقط الشعر يُعدّ أكثر من مجرد مشكلة جمالية، إذ قد يشير إلى بعض المتاعب الصحية، موضحة أنه بخلاف العامل الوراثي قد يرجع تساقط الشعر إلى نقص العناصر الغذائية، مثل: البروتينات والأحماض الأمينية والحديد والزنك وفيتامينات B.

وتتمثل أسباب نقص العناصر الغذائية في سوء التغذية واتباع حمية غذائية قاسية. كما أن أمراض الأمعاء المصحوبة بإسهال والتهابات الأمعاء وعدم تحمّل الطعام تمنع الجهاز الهضمي من امتصاص العناصر الغذائية من الطعام، وبالتالي لا يتم إمداد الجسم بها.

ومن الأسباب الأخرى لتساقط الشعر مشكلات الغدة الدرقية والاضطرابات الهرمونية، التي تحدث للمرأة في مرحلتي الحمل وانقطاع الطمث، والأمراض المصحوبة بحُمى، وكذلك تناول أدوية معينة، مثل: حاصرات بيتا وأدوية سيولة الدم.

ولمساعدة الشعر على النمو، أوصت «هاوت.دي» باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يقوم على الحبوب الكاملة الغنية بالزنك والحديد وفيتامينات B المفيدة للشعر، واللحوم الغنية بالبروتين والحديد والزنك والأحماض الأمينية عالية القيمة الغذائية. كما تسهم منتجات الألبان أيضاً في توفير العناصر الغذائية المهمة لصحة الشعر.

تساقط الشعر قد يرجع إلى نقص العناصر الغذائية، مثل: البروتينات والأحماض الأمينية والحديد والزنك وفيتامينات B.