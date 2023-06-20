خبراء يحذرون من زيت يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة

حذر مركز استشارات المستهلك في ولاية هامبورغ الألمانية من خطورة زيت النخيل على الصحة، موضحاً أنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة التي ترفع مستويات الكوليسترول منخفض الكثافة (LDL) المعروف أيضاً باسم «الكوليسترول الضار» في الدم، ما يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأضاف المركز أنه عندما يتم تسخين زيت النخيل، يتكون ما يسمى بـ«استرات الأحماض الدهنية» 3-MCDP وGlycidol التي ترفع خطر الإصابة بالسرطان، مشيراً إلى أن استرات الأحماض الدهنية 3-MCDP تتشكل أيضاً أثناء عملية الهضم.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، يمكن استخدام زيت الزيتون وزيت بذور اللفت، بدلاً من زيت النخيل في الطهي.

ومن ناحية أخرى، يدخل زيت النخيل في مكونات مستحضرات التجميل، ويمكن الاستدلال عليه من خلال المسميات مثل بالميتات الصوديوم وبالميتات الأيزوبروبيل وجليسريل بالميتات وإستيارين النخيل.