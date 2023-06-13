متلازمة أكل «أشياء غريبة» تصيب الصغار.. والكبار أيضاً

تندرج متلازمة بيكا، التي تعني أكل أشياء غير مخصصة للأكل مثل الورق والقماش والرمل والطين والصابون والشعر والألوان، ضمن اضطرابات الأكل، وتصيب الأطفال والبالغين على حد سواء.

وأوضحت الجمعية الألمانية للطب النفسي والعلاج النفسي وعلم النفس الجسدي وعلم الأعصاب أن أسباب متلازمة بيكا لدى الأطفال تكمن في التأخر العقلي أو اضطراب العلاقة بين الأم وطفلها، في حين ترجع أسبابها لدى البالغين إلى أمراض نفسية خطيرة مثل الخرف والفصام.

وأضافت أن المتلازمة قد تترتب عليها عواقب وخيمة تتمثل في التسمم وإصابات الجهاز الهضمي وانسداد الأمعاء وسوء التغذية، لافتة إلى أنه يمكن علاج هذه المتلازمة من خلال العلاج النفسي مثل العلاج السلوكي والأدوية النفسية.

• متلازمة بيكا قد تترتب عليها عواقب وخيمة، تتمثل في التسمم وإصابات الجهاز الهضمي.