تمارين مهمة لمرضى الانسداد الرئوي

يعد مرضى الانسداد الرئوي المزمن (COPD) أكثر عُرضة للسلس البولي؛ حسب جمعية عيادات أمراض الرئة في ألمانيا.

وأوضحت الجمعية أن مرضى الانسداد الرئوي يفقدون البول بشكل خارج عن السيطرة بسبب زيادة الضغط في منطقة البطن عند العطس مثلاً، والذي يعد من الأعراض المزمنة لديهم، فيما يعرف بالسلس البولي الإجهادي.

وأضافت أنه يمكن لمرضى الانسداد الرئوي المزمن مواجهة السلس البولي الإجهادي من خلال ممارسة تمارين تقوية عضلات قاع الحوض وضبط إيقاع شرب الماء والتبول.

يشار إلى أن الانسداد الرئوي المزمن هو مرض يتسبب في انسداد الشعب الهوائية وقلة تدفق الهواء بشكل مزمن، ما يؤدي إلى قصور في وظائف الرئة.

ويعد التدخين سبباً رئيساً للإصابة به، وكذلك تلوث الهواء، وتتمثل أبرز أعراضه في ضيق التنفس والسعال وزيادة إفراز البلغم مع تغير لونه من الصافي إلى الأخضر أو الأصفر.

ولا يوجد علاج للانسداد الرئوي المزمن، ولكن يمكن السيطرة على أعراضه على سبيل المثال من خلال العلاج بالأكسجين وتمارين التنفس، مع الإقلاع عن التدخين.