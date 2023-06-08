أسلوب الحياة غير الصحي يرفع خطر الإصابة بهشاشة العظام

يعرف المختصون مرض هشاشة العظام بأنه يعني انخفاض كثافة العظام بفعل تحلل مادة العظام، ومن ثم تصبح العظام مسامية وغير مستقرة، ما يؤدي إلى قيود حركية وارتفاع خطر التعرض للسقوط والإصابة بكسور، حسب حركة «صحة العظام» النمساوية.

وأوضحت الحركة أن أسباب الإصابة بهشاشة العظام تتمثل في التقدم في العمر ونقص هرمون الأستروجين في مرحلة انقطاع الطمث (سن اليأس).

وقد ترجع هشاشة العظام إلى الإصابة ببعض الأمراض مثل فرط نشاط الغدة الدرقية وداء السكري، كما أنها قد تكون أثراً جانبياً لبعض الأدوية مثل الكورتيزون. وبالإضافة إلى ذلك، يرفع أسلوب الحياة غير الصحي خطر الإصابة بهشاشة العظام، والذي يتمثل في البدانة وقلة الحركة والتدخين وشرب الكحوليات.

ولمواجهة هشاشة العظام، أوصت حركة «صحة العظام» بإمداد الجسم بالكالسيوم، الذي تتمثل مصادره الغذائية في منتجات الألبان والخضراوات الخضراء مثل البروكلي والسبانخ، وفيتامين «د» عن طريق التعرض لأشعة الشمس وتناول الأغذية الغنية به كالأسماك الدهنية مثل السلمون والرنجة والماكريل.

وإلى جانب التغذية الصحية، ينبغي المواظبة على ممارسة الرياضة.