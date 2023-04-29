كيف تحافظ على بشرة رطبة ومتوهجة خلال الصيف

يمكن للتغييرات التي تطرأ على روتين العمل خلال الصيف أن تؤثر على رطوبة بشرتكم، ما يجعلها تبدو باهتة وجافة. لذلك، يقدم لكم خبراء «جليست» نصائح بسيطة وفعالة للحفاظ على بشرة صحية ورطبة:

اشربوا الكثير من الماء

اكثروا من شرب المياه أثناء النهار، واجعلوها أولوية بدلاً من شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين والمشروبات الغازية الغنية بالسكر والعصائر، لأنها ستجرد الجلد من المياه، ما سيؤثر على ترطيب بشرتكم. ويوصي الأطباء بشرب ثمانية أكواب من الماء على الأقل، كما يعد شرب ماء جوز الهند والماء المليء بالفواكه طريقة رائعة للتخلص من السموم وزيادة مستويات الترطيب.

اتبعوا الغذاء الصحي

الغذاء الذي نزود به أجسامنا لا يقل أهمية عن روتين العناية بالبشرة، تأكدوا من اتباع نظام غذائي متوازن، يحتوي على الأطعمة المغذية، مثل الفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة، لأنها ستعزز مستويات الطاقة والماء لديكم. يوصى دائماً بتجنب الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة لتجنب التهاب الجلد،والحصول على بشرة متوهجة ومرطبة.

أكثروا من المشي

قضاء المزيد من الوقت في المنزل بسبب الصيام أدى إلى انخفاض مستويات النشاط بعد شهر رمضان، ولكن من المهم الحفاظ على حركة جسمكم. وممارسة الرياضة لها فوائد صحية كبيرة، والحركة المنتظمة تحافظ على ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، وهو أمر ضروري للحصول على بشرة صحية بشكل عام. ينصح الأطباء بزيادة مستويات التمرين تدريجياً حتى لا تضعوا الكثير من الضغط على جسمكم. إن المشي السريع أفضل حل جسدياً.

• 8 أكواب من الماء على الأقل.

• تجنب الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة لتجنب التهاب الجلد.

• الحركة المنتظمة تحافظ على ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم.