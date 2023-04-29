مقهى نيت يعزز قوائم الطعام استعداداً للصيف

كشف نيت، المقهى الفرنسي الياباني المعروف بتقديم مأكولات شهية ومغذية، عن إطلاق قائمة طعام جديدة كلياً، مخصصة للطلبات الخارجية، وتعزيز قائمة الطعام المبتكرة حسب الطلب بتشكيلة واسعة من الأطباق الجديدة.

ويوفر المقهى، الذي ينفرد بموقع مميز داخل نادي ماتشا لرياضة البادل، تجربة طعام فاخرة وسط أجواء فريدة وحيوية.

وتوفر قائمة الطلبات الخارجية تشكيلة من الخيارات الشهية والمغذية تلبي أذواق الزوار ممن يرغبون بالاستمتاع بوجبة شهية بعد ممارسة التمارين الرياضية أو اليوغا في النادي القريب

وتحتفي قائمة الطعام حسب الطلب بالمأكولات الفرنسية العريقة ونكهات المطبخ الياباني المميزة، ما يجعلها خياراً مثالياً للاستمتاع بأشهى المأكولات. ويمكن للضيوف التلذذ بتشكيلة من السلطات والأطباق الرئيسة والسندويشات والحلويات المبتكرة والمحضرة باستخدام المكونات الآسيوية المميزة، مثل اليوزو والصويا والأومامي.

ويوفر مقهى نيت تشكيلة من الخيارات الشهية والمغذية على مدار اليوم لتلبي جميع احتياجات الزوار، سواء كانوا يرغبون في الاستمتاع بوجبة لذيذة بعد ممارسة التمارين الرياضية في الصباح الباكر أو الاحتفال أثناء تناول العشاء بصحبة الأصدقاء أو حتى أثناء العمل عن بعد.