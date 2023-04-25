تلوث الهواء يقتل 1200 طفل سنوياً بأوروبا

أظهرت تقديرات الوكالة الأوروبية للبيئة أن تلوث الهواء يتسبب في وفاة أكثر من 1200 شخص دون سن 18 في أوروبا كل عام، وفقاً لتقرير صدر أمس.

وأشارت الوكالة، التي تتخذ من كوبنهاغن مقراً لها، إلى أن «الأطفال تحديداً معرضون لتلوث الهواء، بداية من وجودهم في رحم أمهاتهم حتى بلوغهم سن الرشد»، مضيفة أن الهواء السيئ يعرض الأطفال بشكل أكبر لخطر الإصابة بالأمراض المزمنة في مرحلة البلوغ.

ودعا خبراء الوكالة الأوروبية للبيئة إلى ضرورة معالجة التلوث من المصدر، قائلين إن الانبعاثات من النقل والصناعة والتدفئة يجب أن تنخفض بسرعة أكبر.

ويتمثل أحد الإجراءات العملية في تحسين جودة الهواء حول المدارس ورياض الأطفال، على سبيل المثال، من خلال توفير المزيد من المساحات الخضراء.

وعلى الرغم من التحسينات خلال السنوات الأخيرة، إلا أن مستويات الملوثات الرئيسة في العديد من الدول الأوروبية لاتزال بشكل مستعص فوق الحدود التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، حسبما ذكرت الوكالة الأوروبية للبيئة في تقرير آخر.

وغالباً ما تكون المشكلات متفشية بشكل خاص في المدن. ففي عام 2021، اضطر أكثر من 90% من سكان الحضر في دول الاتحاد الأوروبي للتعايش مع مستويات من الجسيمات الدقيقة والأوزون وثاني أكسيد النيتروجين أعلى من توصيات منظمة الصحة العالمية.

وينطبق هذا بشكل خاص على منطقة وسط وشرق أوروبا، وكذلك في إيطاليا.

ويغطي الرقم المقدر بـ1200 حالة وفاة مبكرة بين القاصرين الدول الأعضاء في الوكالة الأوروبية للبيئة، التي تتضمن سويسرا والنرويج وآيسلندا وليختنشتاين وتركيا، إضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة.