إطلالة حالمة تستشرف الربيع.. بالمعطف الوردي

يزهو المعطف بدرجات الوردي، خلال الفترة الانتقالية بين الشتاء والربيع، ليمنح المرأة إطلالة حالمة تنطق بالرقة والأنوثة.

وأفادت مجلة «إيلي» المعنية بالموضة والجمال، بأن المعطف يتألق خلال هذه الفترة بالوردي الناعم والوردي بدرجة البودرة والخوخي والوردي الصارخ، ليدغدغ أنوثة المرأة من ناحية، ويضفي على المظهر لمسة بهجة تستشرف الربيع من ناحية أخرى.

وأشارت المجلة إلى أنه يمكن تنسيق المعطف الوردي مع ملابس تكتسي بألوان هادئة، مثل: البيج والكريمي والرملي، كما أنه يتناغم مع اللون الأزرق للجينز. وإضافة إلى ذلك، تخلق الإكسسوارات ذات اللون الأحمر تبايناً مثيراً مع المعطف الوردي.