كيف تجمع بين «أكل صحي» و«سريع»

غيرت تطبيقات توصيل الطعام نظرتنا تجاه مفهوم الوجبات السريعة، ورغم اعتماد العديد من الأفراد على تطبيقات طلب الطعام أو المطاعم القريبة لكثرة انشغالهم وعدم امتلاك الوقت الكافي للطهو، إلا أن هذا لا يعني التخلي عن النظام الغذائي الصحي. وأظهرت إحصائيات شاركتها شركة «طلبات»، القائمة على أنماط طلب المستخدمين في الإمارات، أن مستخدمي التطبيق يقومون بطلب الطعام الصحي بين الساعة 11 صباحاً والواحدة ظهراً وبين الساعة السادسة والثامنة مساءً مشيرةً إلى أن تناول الغداء أو العشاء في الأوقات المناسبة يؤدي إلى تناول وجبات صحية بشكل أكبر.

وتقدم ليما فزعة (أخصائية تغذية سريرية ومدربة صحية) الخطوات التالية لتجنب تناول وجبات غير صحية لسد الجوع:

1- إعداد قائمة مسبقاً؛ حيث يمكن تصفح كمية كبيرة من التطبيقات في الإمارات من أجل إعداد قائمة المشتريات مسبقاً وتحضير الطعام في وقت الفراغ.

2- تصفح قائمة المطاعم على التطبيق قبل 30 دقيقة على الأقل من وقت الوجبة المعتاد لتجنب الطلب أثناء الإحساس بالجوع. ويمكن اختيار الوجبات الأكثر طلباً ضمن قائمة المطعم من أجل تجنب إضاعة الوقت وتسهيل عملية اختيار الوجبة الصحية في أوقات الجوع.

3- التحقق من مكونات الطبق؛ حيث تتيح معظم التطبيقات إمكانية تحضير طبق السلطة بناءً على طلب المستخدمين، ما يسمح لهم باختيار مزيج مناسب يتضمن ما يحتاجونه.

ومن أبرز الأطباق التي يمكن طلبها عن طريق الإنترنت:

1- يفضل البحث دائماً عن الأطباق المشوية أو المخبوزة الغنية بالبروتين في مختلف قوائم الطعام التي تقدمها المطاعم.

2- كما يُنصح بتناول الأطباق الغنية بالبروتين الحيواني، مثل أطباق الدجاج أو اللحم البقري أو السمك، ويمكن اختيار البدائل المشوية أو المخبوزة إلى جانب الوجبات الغنية بالكربوهيدرات المعقدة مثل الأرز البني وباستا القمح الكامل وخبز القمح الكامل والبطاطا.

3- يجب تجنب تناول الوجبات الخفيفة، ولاسيما بين الوجبات الرئيسة، حتى لا نشعر بالجوع الذي يؤدي في النهاية إلى طلب الوجبات غير الصحية بشكل أكبر؛ وتتميز الفواكه والمكسرات والخضراوات وبسكويت القمح بكونها وجبات خفيفة وصحية، إلا أنها غنية بالسعرات الحرارية والسكريات لذلك يجب تناولها بكميات مناسبة.

4- تبقى الخضراوات الغنية بالألياف في المعدة وقتاً طويلاً، ما يخفف من الشعور بالجوع ويوفر بعض الوقت للطهو أو طلب الطعام الصحي.

5- من المهم تعزيز المناعة، لذا يمكن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل الزنجبيل والثوم والفاكهة الحمضية والسبانخ والكركم أو استخدامها ضمن المشروبات المخفوقة أوالشاي والسلطات.

• الاعتماد على تطبيقات طلب الطعام أو المطاعم القريبة لا يعني التخلي عن النظام الغذائي الصحي.

• تصفح قائمة المطاعم على التطبيق قبل 30 دقيقة من وقت الوجبة المعتاد لتجنب الطلب أثناء الإحساس بالجوع.