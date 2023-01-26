فرشاة شَعركِ.. تحتاج إلى عناية من حين لآخر

ينصح مختصون بأهمية تنظيف فرشاة الشعر من حين إلى آخر من أجل تخليصها من الشعر العالق بها وبقايا مستحضرات العناية والأوساخ والغبار وقشور الجلد والإفرازات الدهنية، ما يعود بالفائدة على صحة فروة الرأس أثناء استخدام الفرشاة، حسب مجلة Jolie المعنية بالصحة والجمال.

وأوضحت المجلة أنه يمكن تنظيف فرشاة الشعر البلاستيكية من خلال نقعها في حمام مائي يشتمل على شامبو لطيف أو محلول صابوني (منظف صحون) لمدة تصل إلى ساعتين. وتُعد الفرشاة الخشبية حساسة للغاية، ولا ينبغي نقعها في حمام مائي لأكثر من 15 دقيقة، مع مراعاة استخدام شامبو لطيف عند تنظيف فرشاة الشعر الخشبية، وإلا سيتعرض الخشب للضرر.

وبعد النقع في الحمام المائي، ينبغي تجفيف فرشاة الشعر جيداً من خلال تركها تجف في الهواء، في حين لا ينصح بتجفيفها بواسطة مجفف الشعر أو المدفأة، وإلا فقد يلحق ضرر بالفرشاة.