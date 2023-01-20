دراسة تكشف علاقة بين مشروبات الطاقة والمياه الغازية والصلع

توصلت دراسة جديدة إلى أن الرجال الذين يشربون مشروبات الطاقة بشكل مفرط والمشروبات الغازية وحتى الشاي والقهوة المحلاة هم أكثر عرضة لفقدان شعرهم.

وأجرى الدراسة خبراء من جامعة تسينغهوا في بكين على 1000 رجل تمت مراقبتهم بعد شرب ما بين لتر واحد إلى ثلاثة لترات من المشروبات كل أسبوع.

ووفقًا للنتائج، فإن أولئك الذين تناولوا أكثر من مشروب مُحلى يوميًا كانوا أكثر عرضة بنسبة 42٪ لتساقط الشعر، مقارنة بمن لم يفعلوا ذلك.

وكشفت الدراسة التي نشر موقع "كومبلكس "ملخص نتائجها أن أولئك الذين تناولوا وجبات سريعة وعدد أقل من الخضار كانوا أكثر عرضة لخطر تساقط الشعر أيضًا، كما أن أولئك الذين عُرف عنهم القلق كانوا معرضون لخطر أكبر. وقال الرجال الذين لاحظوا فقدان شعرهم أنهم شربوا بشكل متوسط حوالي 12 مشروبًا سكريا في الأسبوع.

والصدد قال طبيب الأمراض الجلدية الدكتور شارون وونغ، لصحيفة

(The Sun )، أن "خلايا بصيلات الشعر هي ثاني أسرع الخلايا تقسيمًا في الجسم وتتطلب جميع العناصر الغذائية لنظام غذائي صحي متوازن. وهذا يشمل البروتينات الخالية من الدهون ، والكربوهيدرات والدهون الجيدة ، والفيتامينات والمعادن" مشيرا بما يثبت نتائج الدراسة السابقة أنه بالرغم من أنه "لا يوجد طعام خارق للشعر إلا نقص التغذية والأنظمة الغذائية القاسية تعتبر سببًا شائعًا لتساقط الشعر وتساقطه".