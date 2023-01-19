وفاة اليوتيوبر السوري عزيز الأحمد..

غيب الموت اليوم الخميس، اليوتيوبر السوري، عزيز الأحمد، الذي اشتهر أخيراً بمقاطع فيديو كوميدية ويتابعه جمهور واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

ويبلغ عزيز من العمر 27 عاماً وهو من مواليد 1995 ويقيم في المملكة العربية السعودية.

ويعاني عزيز من مرض في الهرمونات أثر على النمو الجسدي له وقد كان يعاني من هذا المرض منذ ان ولد، وقد حاول ذويه علاجه ولكن كافة المحاولات لم تكلل بالنجاح.