فيروس تنفسي يهاجم الأطفال في الشتاء.. أعراض الإصابة بـRSV

أفادت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين بأن الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) يهاجم الجهاز التنفسي للأطفال في الشتاء، لاسيما الأطفال، الذين يقل عمرهم عن ستة أشهر، والأطفال، الذين ولدوا بشكل مبكر، وكذلك الأطفال، الذين يعانون من أمراض رئوية مزمنة أو عيوب خلقية في القلب أو ضعف المناعة أو سوء التغذية، بالإضافة إلى الأطفال الذين يتعرضون للتدخين السلبي.

وأوضحت الرابطة أن أعراض الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي تتمثل في الزكام والسعال الجاف أو المصحوب ببلغم والعطس وآلام الحلق وصدور صوت أزيز أثناء التنفس وجفاف وشحوب الجلد والتنفس السريع والحمى.

وشددت الرابطة على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض؛ لأن المرض قد يتخذ مساراً شديداً يهدد حياة الطفل.

ويتم علاج المتاعب من خلال الأدوية الخافضة للحرارة وبخاخ الأنف المزيل للاحتقان والأدوية الموسعة للشعب الهوائية، بالإضافة إلى شرب السوائل على نحو كاف والالتزام بالراحة.

وللوقاية من العدوى بالفيروس المخلوي التنفسي؛ ينبغي الالتزام باشتراطات النظافة الصحية، مثل غسل اليدين بانتظام وتنظيف الأسطح بانتظام وتلقي التطعيم، لاسيما بالنسبة للأطفال الأكثر عرضة للإصابة.