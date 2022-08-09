«الصيد والفروسية».. عشاق صيد الأسماك والرياضات البحرية يلتقون في أبوظبي

يُعد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، حدثاً سنوياً مميزاً لعُشّاق الأنشطة والفعاليات البحرية، وتعزيز ممارسة الرياضات التنافسية بمختلف أنواعها بشكل مُستدام. ويتوافد عُشّاق صيد الأسماك والرياضات البحرية، سنوياً لحضور فعاليات المعرض لاكتشاف أحدث أدوات الصيد، ومُعدّات التزلج على الماء وركوب الأمواج، الغوص، التجديف والتزلج الهوائي، القوارب والدراجات المائية، وغيرها من مُستلزمات الرحلات البحرية.

وتمتاز الدورة الجديدة من المعرض، بزيادة ملحوظة في عدد العارضين والعلامات التجارية في قطاع «مُعدّات صيد الأسماك والرياضات البحرية» سعياً لتلبية اهتمامات شريحة واسعة من الهواة والمحترفين والمتخصصين على حدّ سواء، واستقطاب شرائح جديدة من المُهتمين بهذه الأنشطة الشيّقة.

وتمتلك الإمارات موانئ بحرية عدّة تتمتع بأفضل الإمكانات اللوجستية والتقنية، وتحتل المرتبة الخامسة عالمياً بوصفها مركزاً بحرياً تنافسياً رئيساً، كما وتُعتبر مكاناً مثالياً لإجراء وتأسيس الأعمال التجارية. وفضلاً عن قيمته الاقتصادية الكبيرة فقد تحوّل صيد السمك في السنوات الأخيرة إلى نشاط ترفيهي جاذب.

وتُقام الدورة المقبلة (الـ19) من المعرض الدولي للصيد والفروسية «أبوظبي 2022»، خلال الفترة من 26 سبتمبر ولغاية الثاني من أكتوبر المقبلَين، بتنظيم من نادي صقاري الإمارات، وبرعاية رسمية من هيئة البيئة - أبوظبي، الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وعدد من الجهات الراعية.

ويُعدّ المعرض، وهو أكبر حدث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، فرصة مهمة لتسليط الضوء على العلامات التجارية للشركات المشاركة وزيادة ولاء العملاء عبر حملات تسويقية وترويجية واسعة، ويعتبره الكثير من العارضين المتخصصين الطريقة الأنسب لجذب الجمهور وترويج الصناعات المستهدفة.

ومن المتوقع كذلك مُشاركة العديد من الأندية البحرية والجمعيات والمُصنّعين ومنتجي معدات صيد الأسماك وملحقاتها، والقوارب اليدوية والآلية وأدوات الرياضات المائية.

ويُساعد الحدث العارضين في العثور على موزعين محليين ودوليين، وبناء شبكة وشركاء أعمال، ودخول أسواق جديدة، والتعرّف على خبراء الصناعة الروّاد، وبيع المنتجات وتقديم خدمات وابتكارات جديدة، وعقد الصفقات وزيادة العائدات.

واستقطبت النسخة الـ18 (أبوظبي 2021) أكثر من 105 آلاف زائر، وأقيمت على مساحة 50 ألف متر مربع بمشاركة ما يزيد على 680 عارضاً وعلامة تجارية من 44 دولة حرصت على عرض أحدث ابتكاراتها من خلال 11 قطاعاً متنوعاً.

ويضم المعرض 11 قطاعاً، هي: الفنون والحرف اليدوية، الفروسية، الصقارة، رحلات الصيد والسفاري، مُعدّات الصيد والتخييم، أسلحة الصيد، مشروعات الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي، مركبات ومُعدّات الترفيه في الهواء الطلق، المنتجات والخدمات البيطرية، مُعدّات صيد الأسماك والرياضات البحرية، ووسائل الإعلام المُختصّة.

• 105 آلاف زائر و680 عارضاً من 44 دولة في دورته الماضية.