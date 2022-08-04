مشروب لذيذ لخفض ضغط الدم وتصلّب الشرايين

كشفت دراسة جديدة أن تأثير الكاكاو على ضغط الدم وتصلّب الشرايين يرتبط فقط بارتفاع معدل الضغط. ولم يكن مدى فاعلية مرّكب الفلافانول الذي يحتويه الكاكاو معروفاً، على الرغم من أن تأثيره على خفض الضغط تم رصده من قبل.

وأجريت الدراسة الجديدة في جامعة سوري البريطانية المتخصصة في الأبحاث، وقالت إن استخدام الكاكاو كعلاج لضغط الدم لا يشكّل خطراً، لأنه لا يخفض الضغط إلا إذا كان مرتفعاً بالفعل، وإنه بالإمكان استخدام الكاكاو في العلاجات السريرية.

وقال أستاذ طب القلب والأوعية الدموية في جامعة سوري البروفيسور كريستيان هيس «ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين يزيدان من خطر إصابة الشخص بأمراض القلب والسكتات الدماغية، لذلك من الأهمية بمكان أن نبحث عن طرق مبتكرة لعلاج مثل هذه الحالات». وبحسب موقع «ساينس دايلي»، شارك في هذه الدراسة 11 شخصاً، تناولوا لعدة أيام 6 كبسولات كاكاو فلافانول، وبعضهم تناول 6 كبسولات دواء وهمي تحتوي على سكر بني، بحسب صحيفة «عكاظ».

وتم تزويد المشاركين بجهاز قياس ضغط الدم في أعلى الذراع ومقطع إصبع يقيس سرعة موجة النبض (PWV) لرصد مستوى تصلب الشرايين. وتم قياس ضغط الدم والنبض قبل تناول الكبسولات وكل 30 دقيقة بعد تناولها خلال الساعات الـ3 الأولى، ثم كل ساعة خلال الساعات الـ9 المتبقية من الملاحظة.

ووجد الباحثون أن ضغط الدم وتصلب الشرايين ينخفض فقط عند المشاركين إذا كان مرتفعاً، ولم يكن هناك أي تأثير عندما كان ضغط الدم منخفضاً في الصباح.