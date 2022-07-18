أسوأ فاكهة لمرضى السكري.. تجنبوها فوراً

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

لا يجب أن يقوض مرض السكري من النوع الثاني نوعية الحياة إذا اتخذت خطوات بسيطة لإدارة النظام الغذائي، وخاصة الابتعاد عن الأطعمة والمشروبات التي تزيد مستويات السكر في الدم، ومن بينها بعض أنواع الفواكه مثل المانجو.

ونقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن خبيرة التغذية ناتالي كوموفا قولها إنه يمكن أن تسبب فاكهة المانجو مشاكل لمرضى السكري، وهي فاكهة استوائية شائعة يمكن أن تفاقم حالات مرض السكري بسبب محتواها العالي من السكر، والذي يمكن أن يكون حوالي 23 إلى 25 جراماً لكل كوب.

وأضافت أنه بالمثل يعتبر الأناناس فاكهة غنية بالسكريات، وتحذر الخبيرة من أن السوائل اللزجة يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 16 جراماً من السكر في كوب واحد، وهو ما يعد مرتفعًا جدًا بالنسبة لمرضى السكر لأنه يمكن أن يتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم.

وأوضحت أنه بالنسبة للموز فإنه يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات التي يتم تحويلها بسهولة إلى جلوكوز في الجسم خاصة عند تناوله بكميات زائدة بالإضافة إلى أن السكر المرتفع الذي يمنح الموز طعماً حلواً يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وتفاقم حالات مرض السكري.

ومع ذلك، فإن تناول الموز هو أكثر صحة من الشوكولاتة أو الحلويات المصنعة وأكثر أمانًا للصحة لأنه لا يحتوي على سكر صناعي، ولكن الأشخاص المصابين بداء السكري يجب أن ينتبهوا لكمية الكربوهيدرات التي يستهلكونها، و الحرص على استشار الطبيب بشأن النظام الغذائي للمريض.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news