انتبهوا إلى الحروق الشمسية.. تُعجّل بشيخوخة الجلد

المصدر: برلين - د.ب.أ

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية من أن كثرة الإصابة بحروق شمسية ترفع خطر الإصابة بسرطان الجلد، فضلاً عن أنها تترك ندبات وبقع على البشرة وتُعجّل بشيخوختها.

وأضافت أنه يمكن مواجهة الحروق الشمسية البسيطة من خلال الكمادات الباردة ومستحضرات العناية المحتوية على مواد مهدئة للجلد، مثل الألو فيرا وديكسبانثينول.

أما الحروق الشمسية الشديدة، التي يمكن الاستدلال عليها من خلال ظهور بثور، فتستلزم حينئذ استشارة الطبيب. ويمكن مواجهة هذه الحروق بواسطة الأدوية المحتوية على الكورتيزون لتثبيط الالتهابات، وكذلك بواسطة مسكنات الألم، إلى جانب تبريد المواضع المصابة.

ولتجنب الإصابة بحروق شمسية من الأساس، ينبغي تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس، مع مراعاة تطبيق كريم واقٍ من أشعة الشمس ذي مُعامل حماية SPF لا يقل عن 50، فضلاً عن ارتداء غطاء للرأس ونظارة شمسية.

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