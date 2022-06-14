أعراض ضربة الشمس.. الضرر قد يهدد الحياة

المصدر: برلين - د.ب.أ

حذّر المركز الاتحادي الألماني لتقييم المخاطر من خطورة الإصابة بضربة شمس؛ إذ إنها قد تهدد الحياة في بعض الأحيان. وأوضح أن ضربة الشمس تحدث بسبب التعرض لأشعة الشمس المباشرة والشديدة لمدة طويلة؛ إذ يكفي التعرض لأشعة الشمس لمدة نصف ساعة لإلحاق ضرر بالسحايا ونسيج الدماغ، ومن ثم الإصابة بالتهاب السحايا أو الوذمة الدماغية، ما قد يؤدي في أسوأ الحالات إلى الوفاة.

وتتمثل أعراض الإصابة بضربة شمس في الشعور العام بالإعياء والصداع وآلام مؤخرة العنق وسخونة الرأس والغثيان والقيء والدوار وضجيج الأذن والحمى وآلام الأطراف وتقلصات البطن والرعشة وفقدان الوعي. وعند ملاحظة هذه الأعراض ينبغي الابتعاد عن أشعة الشمس والبقاء في مكان ظليل وبارد والاستلقاء مع رفع الجزء العلوي من الجسم والرأس وتبريد الرأس ومؤخرة الرقبة بواسطة منشفة باردة. ومن المهم شرب السوائل بكمية كافية، خصوصاً الماء وعصائر الفواكه. وإذا لم تتحسن الحالة أو تفاقمت المتاعب كحدوث فقدان للوعي، فيجب حينئذ استدعاء الإسعاف على وجه السرعة. وللوقاية من ضربة الشمس، ينبغي تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة والشديدة قدر الإمكان، مع تغطية الرأس واستخدام مظلة شمسية وارتداء ملابس فاتحة اللون؛ لأن الملابس ذات الألوان الداكنة تخزن الحرارة تحتها، ما يؤدي إلى سخونة الجسم. ومن المهم استخدام كريم واقٍ من الشمس ذي مُعامل حماية (SPF) لا يقل عن 50.

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