اكتشاف مذهل.. عمر كبدك لا يتخطي 3 سنوات مهما تقدم سنك

المصدر: موقع الإمارات اليوم

يبقى كبد الإنسان شابا بينما تتقدم بقية أعضاء أجسامنا في العمر، وفقا لبحث جديد، وفي المتوسط ​​يكون عمر العضو أقل من ثلاث سنوات، بغض النظر عن عمر الشخص الذي يرتبط به.

وباستخدام النمذجة الرياضية وتقنية تسمى تأريخ الولادة باستخدام الكربون المشع بأثر رجعي - والتي تحدد تواريخ الخلايا البشرية بناء على مستويات نظير الكربون التي ارتفعت في الغلاف الجوي بعد الاختبارات النووية في منتصف القرن العشرين - وجد العلماء أن تجديد الكبد لا يتأثر إلى حد كبير مع تقدمنا ​​في العمر.

ووفقاً لهذا الاكتشاف المذهل، الذي نشرته مجلة "سِل سيستمز"، فإن هذا التجديد هو مفتاح الوظيفة الأساسية للكبد، وهي إزالة المواد السامة من الجسم. وتؤثر عملية إزالة النفايات هذه على العضو، لكن له قدرة فريدة على تجديد نفسه بعد تعرضه للتلف.

ويقول عالم الأحياء الجزيئية أولاف بيرجمان، من جامعة دريسدن للتكنولوجيا في ألمانيا: "بغض النظر عما إذا كان عمرك 20 أو 84 عاما، يظل الكبد في المتوسط ​​أقل من ثلاث سنوات بقليل".

وقام الفريق بتحليل عينات الأنسجة بعد الوفاة والخزعة من أكثر من 50 فردا تتراوح أعمارهم بين 20 و84 عاما. ووجدوا أن بيولوجيتنا تحافظ على سيطرة صارمة على كتلة الكبد طوال حياتنا، من خلال الاستبدال المستمر لخلايا الكبد، ومع تقدم أجسامنا في السن، تصبح أقل قدرة على تجديد الخلايا وإجراء الإصلاحات. وما تظهره الدراسة الجديدة هو أن هذا لا ينطبق على خلايا الكبد. في حين أن الدراسات السابقة على الحيوانات أعطت نتائج متضاربة، فهناك المزيد من الوضوح.

ومع ذلك، ليست كل خلايا الكبد متشابهة من حيث سرعة تجديدها: فقد وجد الباحثون أن جزءا صغيرا منها يمكن أن يعيش حتى عمر 10 سنوات. ويبدو أن هذا مرتبط بعدد مجموعات الكروموسومات التي يحملونها.

وتحمل معظم الخلايا في أجسامنا، بصرف النظر عن خلايانا الجنسية، نسختين من الجينوم بأكمله. وتعد خلايا الكبد استثناء غريبا، حيث تولد نسبة من الخلايا نسخا أكثر من مكتبة الحمض النووي الكاملة.

ويقول بيرجمان: "عندما قارنا خلايا الكبد النموذجية بالخلايا الأكثر ثراء في الحمض النووي، وجدنا اختلافات جوهرية في تجديدها. وتتجدد الخلايا النموذجية مرة واحدة تقريبا في السنة، بينما يمكن للخلايا الأكثر ثراء بالحمض النووي أن تبقى في الكبد لمدة تصل إلى عقد من الزمان. ونظرا لأن هذا الجزء يزداد تدريجيا مع تقدم العمر، فقد تكون هذه آلية وقائية تحمينا من تراكم الطفرات الضارة. ونحتاج إلى معرفة ما إذا كانت هناك آليات مماثلة في أمراض الكبد المزمنة، والتي يمكن أن تتحول في بعض الحالات إلى سرطان".

وهذه نظرة جديدة مهمة حول الآليات البيولوجية التي تقوم عليها كيفية عمل الكبد - وبالطبع كلما عرفنا المزيد عن الأعضاء في الجسم، كان من الأفضل لنا معرفة كيفية الحفاظ على صحتها وكيفية علاجها من المرض.

ويدرس الباحثون أيضا في أعضاء أخرى، بما في ذلك القلب، لمعرفة مدى سرعة تجديد الخلايا في جميع أنحاء الجسم. ويمكن استخدام نفس تقنية تأريخ الولادة بأثر رجعي بالكربون المشع لتحديد تاريخ الخلايا بدقة وتحديد معدلات التجديد. إنها إحدى أفضل الطرق التي لدينا حاليا لمعرفة عمر الأنسجة البشرية، وذلك باستخدام معدلات تحلل الكربون المشع في الغلاف الجوي لتتوافق مع الآثار الموجودة في الجسم.

ويقول بيرجمان: "يُظهر بحثنا أن دراسة تجديد الخلايا مباشرة في البشر يمثل تحديا كبيرا من الناحية الفنية، ولكنه يمكن أن يوفر رؤى لا مثيل لها حول الآليات الخلوية والجزيئية الأساسية لتجديد الأعضاء البشرية".

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